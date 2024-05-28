انت الأن تتابع خبر عمليات متواصلة للمقاومة .. والاحتلال يعلن حصيلة جديدة لقتلاه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية توسعة عملياتها قدر المستطاع ضدّ جيش الاحتلال المتوغّل في قطاع غزّة، خصوصًا شماليّ القطاع، لليوم الـ 235 للعدوان، فيما أقرَّ الاحتلال بإصاباتٍ في صفوف جنوده.

كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت في بيانٍ مقتضب، تمكّن مجاهديها من تفجير منزلٍ مفخخٍ مسبقًا في قوةٍ إسرائيلية خاصة في مخيم الشعوت جنوبي مدينة رفح، مؤكّدةً إيقاع أفرادها بين قتيلٍ وجريح، كما أعلنت عن "قصفها قوات العدو المتمركزة جنوب مخيم يبنا في مدينة رفح بقذائف الهاون".

وتبنّت كتائب القسّام استهداف دبابة "ميركافا" وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ودك تحشدات الاحتلال بقذائف الهاون في محاور القتال الشمالية، ونشرت "القسّام" مقطع فيديو يُظهر مجاهديها وهم يدكون مباني يتحصن داخلها جنود الاحتلال، كما نادى أحد المجاهدين متوجهاً إلى جنود الاحتلال بالقول إنّ "جباليا حرام عليكم".

كما نشرت مقطع فيديو يظهر استهداف مجاهديها تحشدات العدو في محاور التقدم بالمنطقة الوسطى بقذائف الهاون وصواريخ "رجوم".

أما سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فعرضت مشاهد من حمم "الهاون" التي دكت بها آليات الاحتلال وجنوده في محور التقدم شرقي مخيم جباليا، وأكدت سرايا القدس قصفها بالاشتراك مع مجاهدي القسام بقذائف الهاون النظامي جنود وآليات العدو شمالي جباليا، كما أعلنت عن اسقاطها طائرة كواد كابتر صهيونية من نوع "مافيك برو" والسيطرة عليها في سماء مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وعرضت سرايا القدس مشاهد من قصفها تموضعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى الصداقة التركي.

من جانبها، دكت كتائب المجاهدين قوات الاحتلال المتمركزة في محور "نتساريم"، جنوب مدينة غزة، بصواريخ قصيرة المدى، كما استهدف مجاهدوها موقع كتيبة "أميتاي" الإسرائيلي شرقي رفح برشقة صاروخية.

كما أعلنت كتائب شهداء الأقصى أيضًا قصفها القوات الإسرائيلية المتمركزة على محور "نتساريم" برشقة صاروخية قصيرة المدى، على دفعتين خلال يوم واحد.

في ذاتِ السياق، قال رئيس بلدية مدينة اللد شمالي فلسطين المحتلة، إنّ جنديًا من سكان المدينة قتل في المعارك الدائرة بقطاع غزة.

فيما بلغت الحصيلة المعلنة للقتلى من العسكريين، وفق بيانات الجيش المنشورة على موقعه الإلكترونيّ الرسمي 637 من ضمنهم 283 منذ اجتياح القطاع برًا.