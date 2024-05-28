انت الأن تتابع خبر حزب الله يطلق حملة تبرعات لمساعدته في شراء صواريخ ومُسيّرات! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلق حزبُ الله اللبنانيّ، حملةً إعلاميّة تطالب المواطنين اللبنانيين بالمشاركة في "حرب المساندة" المندلعة منذ الثامن من أكتوبر الماضي، مع جيش الاحتلال الإسرائيليّ؛ وذلك بالتبرع له لشراء صواريخ ومُسيّرات لاستكمال المعركة.

الحملة الإعلامية جاءت تحت عنوان "مسيرة - ميسرة"، تطالب الناس بأن يكونوا جزءًا من المعركة لمواجهة دولة الاحتلال، وغرّد أحد الناشطين قائلًا: "أجمل ما في الأمر أن المقاومة فتحت باب المشاركة في صناعة مسيّرة... ساهموا بمشروع ثمن مسيّرة... ارفع رأسك مسيّرة ــ ميسرة وعين الله ترعاك". وذيلت الحملة بعبارة "هيئة دعم المقاومة"، وهي هيئة رسمية لحزب الله مع أرقام هاتف ليتصل بها المتبرعون.

وتباينت التفسيرات حول الحملة؛ إذ اعتبر البعض أنها "تعبّر عن ضعف من ادعى امتلاك قوّة عسكرية قادرة على تغيير المعادلات وإزالة إسرائيل من الوجود"، وبين من قرأ فيها "حملة تعبئة لاختبار تأييد البيئة اللبنانيّة لخياراته".



