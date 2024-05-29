انت الأن تتابع خبر فيديو .. سرايا القدس تنشر رسالة أسير لديها للمتظاهرين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلاميّ، مقطع فيديو يظهر فيه أحدُ أسرى الاحتلال الإسرائيلي المحتجزين لديها في قطاع غزة، وهو يخاطب المتظاهرين الإسرائيليين.

وقال الأسير الذي ذكر أن اسمه "إلكسندر توربانوف" في مقطع حمل عنوان "الحكومة الإسرائيلية لا تريد أن تدفع الثمن"، "إلى مواطني إسرائيل والمتظاهرين.. في الأيام القريبة القادمة ستسمعون مني الحقيقة بخصوص ما جرى لي ولعشرات الأسرى في غزة".

وختم توربانوف رسالته المقتضبة بالقول: "أطلب منكم أن تنتظروا بمزيد من الصبر".

وتأتي هذه الرسالة في ظل تصاعد حراك عائلات الأسرى الإسرائيليين ومؤيديها للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لإبرام صفقة فورية لتبادل الأسرى، كما تتعرض حكومته لانتقادات متزايدة لتسبب قوات الاحتلال في مقتل عدد من المحتجزين.

