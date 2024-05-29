انت الأن تتابع خبر قصف بريطاني أميركي على الحديدة باليمن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال تلفزيون المسيرة التابع لجماعة الحوثي، الثلاثاء، إن قصفا أميركيًا - بريطانيًا استهدف منطقة الجبانة في محافظة الحديدة باليمن.

ولم تذكر القناة أي تفاصيل أخرى عن القصف. وتوجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على استهداف السفن وتهديد حركة التجارة العالمية.

إلى ذلك، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تلقت بلاغًا عن وقوع حادث استهدف سفينة على بعد 33 ميلاً بحرياً إلى الشمال الغربي من مدينة المخا اليمنية، مشيرة إلى أنه ألحق أضراراً بها لكن طاقمها بخير. وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات شنتها جماعة الحوثي تقول إنها تأتي رداً على الحرب الإسرائيلية على غزة.