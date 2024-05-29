انت الأن تتابع خبر مصدر فلسطيني: حماس لن تتفاوض إلا بإعادة معبر رفح لإدارتها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مصدر فلسطيني مطّلع، الثلاثاء، إن "حركة حماس لن تتفاوض مع دولة الاحتلال إلا بعد وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة والانسحاب مع معبر رفح".

وقال المصدر المقرب من حماس إنّ "الحركة لن تقبل بالانخراط بأي تفاوض ما لم ينسحب الجيش الاسرائيلي من معبر رفح البري ويعيد إدارته لحماس ويوقف إطلاق النار بالقطاع بشكل شامل".

وكانت دولة الاحتلال قد قدمت مقترحًا للوسطاء من شأنه التوصل مع حماس إلى اتفاق يفضي إلى تهدئة في غزة وتبادل إطلاق سراح رهائن إسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين من السجون الاسرائيلية.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الهجمات الاسرائيلية على كل من مدينة رفح جنوب قطاع غزة ومخيم جباليا شمال الجيب الساحلي.



وفي وقت سابق من اليوم توغل الجيش الإسرائيلي إلى غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة وسط شن هجمات برية وجوية على المنطقة، بحسب شهود عيان محليين، وقال شهود عيان في مدينة رفح إن قوات الجيش الاسرائيلي تسللت إلى حي تل السلطان من محور فيلادلفيا فيما أطلقت دبابات عدة قذائف بشكل عشوائي على خيام النازحين مما أدى إلى استشهاد عدد منهم.