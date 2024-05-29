انت الأن تتابع خبر المكسيك تنضم لدعوة جنوب إفريقيا في العدل الدولية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، تلقيها طلبًا من المكسيك للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيليّ على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وبحسب بيان المحكمة، طلبت المكسيك أيضًا الانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بشأن انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية عام 1948.

واستند طلب المكسيك للتدخل إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، التي "تعطي الدول الأخرى الحق في التدخل لغرض الإدلاء ببيان بشأن تفسير الاتفاقية".

وأشارت المكسيك إلى رغبتها "بعرض وجهة نظرها بشأن تفسير أحكام الاتفاقية ذات الصلة بالقضية".

ونهاية ديسمبر 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية، ولاحقًا تقدمت عدة دول بطلبات الانضمام إلى القضية بينها تركيا وليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا.