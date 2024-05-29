انت الأن تتابع خبر الخير جاي في هذه الدولة الفقيرة وستصبح أغنى من السعودية 3 مرات بعد إكتشاف أضخم وأكبر بئر نفطي فيها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت صحيفة "أوك دياريو" الإسبانية، في تقرير حديث لها، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج النفط الخام، وتأتي السعودية وروسيا في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي.

وأضاف التقرير

أن هناك دول أخرى مثل إيران، الكويت، العراق، الصين، الإمارات العربية المتحدة، البرازيل، وكندا، تُسجل معدلات إنتاج عالية، لكنها لم تصل بعد إلى مستوى الاحتياطيات النفطية الكبيرة التي تتمتع بها الولايات المتحدة.

وبالشأن ذاته