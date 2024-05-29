انت الأن تتابع خبر الخير جاي في هذه الدولة الفقيرة وستصبح أغنى من السعودية 3 مرات بعد إكتشاف أضخم وأكبر بئر نفطي فيها والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت صحيفة "أوك دياريو" الإسبانية، في تقرير حديث لها، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج النفط الخام، وتأتي السعودية وروسيا في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي.
وأضاف التقرير
- أن هناك دول أخرى مثل إيران، الكويت، العراق، الصين، الإمارات العربية المتحدة، البرازيل، وكندا، تُسجل معدلات إنتاج عالية، لكنها لم تصل بعد إلى مستوى الاحتياطيات النفطية الكبيرة التي تتمتع بها الولايات المتحدة.
وبالشأن ذاته
- صرحت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بأن فنزويلا تمتلك أكبر احتياط نفطي في العالم يزيد عن 303 مليارات برميل، على الرغم من أن إنتاجها اليومي يقدر بحوالي 700 ألف برميل فقط، وهو ما يُعتبر قليلًا بالنسبة لحجم احتياطياتها.
- أوضح التقرير كذلك أن العقوبات الأمريكية الموقعة على فنزويلا منذ عام 2019، والتي تشمل حظر استغلال مواردها النفطية، قد أثرت بشكل كبير على قدرتها على إنتاج النفط. وفي تطور حديث، سمحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لشركة شيفرون ببدء محادثات مع الشركة الفنزويلية المملوكة للدولة لنفطية لبحث شروط العمليات النفطية المستقبلية.
- هذه المعلومات تقدم نظرة شاملة عن وضع إنتاج واحتياطي النفط العالمي، مع التركيز بشكل خاص على التحديات التي تواجهها فنزويلا في استخدام مواردها النفطية بفعالية بسبب العقوبات الإقتصادية.