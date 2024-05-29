انت الأن تتابع خبر 10 آلاف شخص بغزة يحتاجون إلى إجلاء طبي فوري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - منذ الهجوم الإسرائيلي على رفح قبل نحو 3 أسابيع، توقفت عمليات الإجلاء لدواع طبية التي تشتد الحاجة إليها من قطاع غزة، والتي كانت محدودة في الأساس.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس، إنه منذ أن شنت إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح الجنوبية المكتظة مطلع مايو/أيار الجاري "حدث توقف مفاجئ لجميع عمليات الإجلاء الطبي".

وأضافت أن منظمة الصحة العالمية تقدر أن "نحو 10 آلاف شخص يحتاجون إلى الإجلاء العاجل لتلقي العلاج الطبي اللازم في مكان آخر"، مشيرة إلى أن من بينهم أكثر من 6 آلاف مريض يعانون من صدمات نفسية وما لا يقل عن ألفي مريض يعانون من أمراض مزمنة خطيرة مثل السرطان.