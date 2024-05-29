انت الأن تتابع خبر قنبلة أميركية الصنع استخدمت بهجوم مجزرة الخيام برفح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت شبكة "سي إن إن" في تحليل لها، إن إسرائيل استخدمت ذخائر أميركية الصنع في هجومها المروع على مخيم نازحين برفح الأحد الماضي.

وبحسب المصدر ذاته، فقد استخدمت إسرائيل قنبلة "جي بي يو-39 " أميركية الصنع في الغارة على رفح، وهو أمر محفوف بالمخاطر في منطقة مكتظة.

واستشهد 45 فلسطينيا وأصيب عشرات، أغلبهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان الأحد الماضي رغم أنها كانت ضمن المناطق التي زعم الجيش الإسرائيلي أنها آمنة ويمكن النزوح إليها.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن هذه المجزرة تعتبر خطأ كارثيا.