انت الأن تتابع خبر وثائق .. استشهاد أسرى من غزة بسبب التعذيب ونقص العلاج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بصورة أخرى من صور وحشية الاحتلال الإسرائيلي، كشفت وثائق جديدة عن استشهاد عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين تم أسرهم من قطاع غزة، جراء التعذيب والضرب ونقص العلاج، وفقا لصحيفة هارتس الأربعاء.



وكشفت الصحيفة عن هذه الوثائق من داخل سجن التعذيب "سيدي تيمان" الذي يتم احتجاز الرهائن من غزة في داخله في ظروف جدا قاسية، وتحت الضرب والتعذيب والتنكيل والإعدام البطيء.

وتشير الصحيفة إلى أن تحقيقا إسرائيليا خلص إلى أن أسيرين فلسطينيين- على الأقل- استشهدا بمركز سيدي تيمان إثر تعرضهما للضرب حتى الموت، بالاضافة إلى أسرى آخرين ارتقوا جراء عدم كفاية العلاج الطبي داخل السجن.

وتؤكد الصحيفة أن أطباء الاحتلال قاموا بعمليات جراحية لبعض الأسرى دون تخدير.

وأشارت إلى أن بعض السجناء ضلوا مقيدين لعدة أيام، ما تسبب في النهاية بإصابتهم بالنخر، والاضطرار إلى بتر أطرافهم.

التقرير أشار إلى استجواب عدة جنود إسرائيليين على خلفية وفاة المعتقلين الفلسطينيين لكن لم يتم اعتقال أو توجيه اتهامات لأي منهم.