انت الأن تتابع خبر الاحتلال يرتكب 6 مجازر خلال 24 ساعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 36 ألفا و171 شهيدا و81 ألفا و420 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة ان الاحتلال ارتكب 6 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 75 شهيدا و284 مصابا خلال 24 ساعة.

وأكدت الوزارة ان الاحتلال تعمد تصفية الوجود الصحي في رفح والشمال، ولا قدرة على التعامل مع المجازر المتلاحقة، مطالبة بإدخال مستشفيات ميدانية وفرق طبية لرفح وشمال غزة إضافة للوقود والمساعدات الطبية.

هذا وطالبت منظمة "أطباء بلا حدود" إسرائيل بأن تنهي حملة الموت والدمار التي تشنها في قطاع غزة، مشددة على أن الهجوم المكثف على رفح جنوبي قطاع غزة سبّب تقليصا إضافيا في توفير الرعاية الصحية وإمكانية وصول سكان القطاع إليها.

وأضافت أن المدنيين في غزة يذبحون ويدفعون إلى مناطق قيل لهم إنها آمنة فيتعرضون لقصف جوي مستمر، مؤكدة أن مئات آلاف المدنيين في يتعرضون لعقاب جماعي وحشي لا يتوقف، وفق وصفها.