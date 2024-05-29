انت الأن تتابع خبر مقتل وإصابة 11 جندياً إسرائيلياً بانفجار عبوة ناسفة بغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 3 عسكريين من كتيبة ناحال، وإصابة 8 آخرين، 3 منهم في حالة خطيرة، في معارك بقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن العسكريين الثلاثة قتلوا في انفجار عبوة ناسفة بمبنى في رفح.

من ناحية ثانية، قالت كتائب القسام إن مقاتليها استهدفوا دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 في مخيم يبنا بمدينة رفح جنوبي القطاع.

هذا وقال وزير الهجرة والاستيعاب الإسرائيلي أوفير سوفير إن عملية رفح فعالة وضرورية لتحقيق أهداف الحرب.