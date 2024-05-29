انت الأن تتابع خبر البرازيل تستدعي سفيرها من إسرائيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر دبلوماسي برازيلي قوله إن البرازيل استدعت سفيرها لدى إسرائيل، احتجاجا على العدوان على غزة.

واضاف المصدر:إن السلطات البرازيلية استدعت سفيرها لدى إسرائيل، ولن تعين بديلا له على الفور، ما يزيد التوتر بين البلدين بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتم استدعاء السفير فريدريكو ماير في البداية للتشاور مع حكومته، بعد أن تبادلت البرازيل وإسرائيل تصريحات قاسية في فبراير بشأن الصراع.

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس بريس إنه "لم تكن هناك شروط لعودة السفير إلى اسرائيل".

وفي وقت سابق، أعلن سيلسو أموريم، المستشار الخاص برئيس البرازيل لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، أن السفير لن يعود إلى تل أبيب.

وذكرت صحيفة "فولها دي ساو باولو" البرازيلية، أن لولا دا سيلفا استدعى سفير البلاد في تل أبيب للتشاور، بعد أن أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن الرئيس البرازيلي "شخص غير مرغوب فيه".

واعتبر لولا دا سيلفا أن ما يحدث في قطاع غزة "إبادة جماعية"، وقارنها بالفظائع التي ارتكبها هتلر ضد اليهود، في تصريحات وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها "تجاوز للخطوط الحمراء".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن كاتس احتج "بلهجة حادة" لدى السفير البرازيلي على خلفية تصريحات لولا دا سيلفا حول غزة.

وعلى صعيد آخر، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل تعمل مع أعضاء في مجلس الأمن الدولي لإفشال مشروع قرار وزعته الجزائر لوقف الهجوم على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

واستشهد اليوم الاربعاء 15 فلسطينيا، إثر تواصل الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق متفرقة من مدينة رفح منذ الصباح.

كما استشهد 3 أطفال فلسطينيين وامرأة جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا شمال مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ إنه يشعر بألم شديد بسبب الوضع الإنساني الخطير جدا في غزة.