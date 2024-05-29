انت الأن تتابع خبر آيزنكوت:لو أجريت انتخابات في غزة لفازت حماس ونتنياهو واهم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هاجم الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، واتهمه بالفشل على كافة الأصعدة، وزرع الأوهام بشأن الانتصار في غزة، مشيرا إلى أنه لو أجرت انتخابات فإن حماس ستفوز فيها.وقال:إن نتنياهو فشل في الأمن والاقتصاد؛ في الآونة الأخيرة، تدخل الاعتبارات السياسية وغيرها من الاعتبارات في عملية صنع القرار، مشدد على أن حماس منظمة أيديولوجية، حتى لو أجروا انتخابات في غزة اليوم، فإنهم سيفوزون.



وقال آيزنكوت خلال مشاركته الأربعاء، في مؤتمر محلي للأمن والشؤون الإستراتيجية: إن نتنياهو يزرع وهما كاذبا عبر الشعارات التي يرددها بشأن الحرب على غزة. مؤكدا أنه "من المستحيل تسويق شعار جذاب وهو، النصر المطلق"، مضيفا : "من يقول إننا سنفكك بضعة كتائب في رفح ثم نعيد المختطفين فهو يزرع وهما كاذبا".



واستعرض آيزنكوت الأهداف الأربعة التي حددها نتنياهو لحكومته الحالية عند تنصيبها، وهي "كبح البرنامج النووي الإيراني، والسعي لتحقيق السلام مع السعودية، والحفاظ على الاقتصاد وخفض تكاليف المعيشة واستعادة الأمن والحوكمة "، وشدد على أن نتنياهو فشل في جميع هذه الأهداف "فشلا ذريعا".



وبحسب آيزنكوت، فإن "الحقيقة هي أن الأمر سيستغرق من 3 إلى 5 سنوات لتحقيق استقرار كبير، ثم سنوات عديدة أخرى لتشكيل سلطة أخرى في قطاع غزة، النصر الكامل هو شعار فارغ".



وعن استعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبق: "كنت أتمنى لو كان بإمكاننا تنفيذ عملية عنتيبي، لكنهم منتشرون في عشرات المواقع".