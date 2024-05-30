ماكرون يربط الاعتراف بالدولة الفلسطينية بإصلاح السلطة

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رياض - احمد صلاح - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، الرئيس محمود عباس إلى مباشرة إصلاحات حيوية في السلطة الفلسطينية، وذلك تمهيدًا للاعتراف بدولة فلسطينية، على حدّ ما أفادت به الرئاسة الفرنسية في بيان لها.

أكد الرئيس الفرنسي في اتصال هاتفي مع عباس، "التزام فرنسا العمل مع شركائها الأوروبيين والعرب لبناء رؤية مشتركة للسلام توفر الضمانات الأمنية للفلسطينيين والإسرائيليين، ولإدراج مسار الاعتراف بدولة فلسطين في دينامية فعالة".