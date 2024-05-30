انت الأن تتابع خبر شهداء بينهم مسعفان جراء قصف الاحتلال المستمر على رفح وغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتقى عدد من الشهداء بينهم مسعفان، مساء الأربعاء، وأصيب آخرون، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة ورفح، وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت إنّ طواقم الإنقاذ ومواطنين تمكنوا من انتشال عدد من الشهداء والجرحى إثر قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الحتو قرب مدرسة الزهراء شرق مدينة غزة، في وقت ارتقى فيه 3 شهداء بقصف منزل في حي تل السلطان غرب رفح.

وأضافت الوكالة أن مسعفين اثنين من طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ارتقيا نتيجة قصف الاحتلال سيارة إسعاف كانت متجهة لإخلاء شهداء وجرحى بمنطقة دوار أبو السعيد في حي تل السلطان غرب رفح.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن 21 شهيدٍا ارتقوا منذ ساعات صباح اليوم نتيجة القصف المتواصل الذي تنفذه قوات الاحتلال على مدينة رفح.