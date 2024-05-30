انت الأن تتابع خبر مارين لوبان:تصريح ماكرون خطوة نحو حرب عالمية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصفت رئيسة حزب التجمع الوطني في البرلمان الفرنسي مارين لوبان تصريحات ماكرون بشأن الضربات الجوية الأوكرانية على الأراضي الروسية أنها "خطوة نحو حرب عالمية".



جاء ذلك وفقا لتصريحات لوبان في إذاعة Franceinfo، حيث تابعت: "ماكرون يريد أن تدخل فرنسا الحرب، وهذا التصريح كان خطوة إضافية نحو ذلك. أنا ضد ذلك، وأعتقد أن ذلك يخلق خطرا هائلا على سلامة مواطنينا".



وأضافت لوبان: "تمام مثل الولايات المتحدة وألمانيا، أنا ضد السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة التي زودها بها الغرب لضرب أهداف على الأراضي الروسية. أنا ضد أي شيء يمكن أن يخلق خطر اندلاع حرب عالمية وصراع تكون فيه فرنسا على خط المواجهة".



وبحسب لوبان، من الضروري العودة للمفاوضات، فيما يعمل ماكرون، بدلا من ذلك، على إعداد المجتمع للإعلان عن إرسال قوات إلى أوكرانيا.



وأضافت: "من الضروري إيجاد طريقة للحوار. الجميع يعلمون أنه لن يكون هناك نصر عسكري، والطريقة الوحيدة للخروج من الأزمة إيجاد طريق للمفاوضات. يجب علينا تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا دون إرسال قوات. إرسال الجيش إلى أوكرانيا هو خطوة مثيرة للقلق".



وقالت لوبان: "إما أن نقول إن النصر لن يكون عسكريا، أو نستمر في شكل حرب مئة عام. لا يمكن لأحد سوى أوكرانيا وروسيا أن يحل هذه المشكلة، لكن يمكن لبعض الدول أن تحاول تقريب مواقفهما، والبعض يفعل ذلك الآن نيابة عنا، أما فرنسا فلا تقوم بذلك".



وكان ماكرون قد قال، يوم أول أمس الثلاثاء، إنه ينبغي السماح لأوكرانيا بضرب أهداف على الأراضي الروسية. وفي رأيه، فإن تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى قادرة على ضرب أهداف عسكرية روسية لا يشكل تصعيدا للصراع. وقال ماكرون كذلك إنه خلال زيارة الرئيس المنتهية ولايته زيلينسكي إلى فرنسا الأسبوع المقبل، سيعلن عن مساعدات إضافية لكييف، بما في ذلك احتمال إرسال مدربين عسكريين فرنسيين.



وتعليقا على تصريحات الغرب بشأن الضربات على الأراضي الروسية، وصف المسؤولون الروس تلك التصريحات بأنها "متهورة" وقالوا إنها تثير مواجهة عسكرية مباشرة مع موسكو.