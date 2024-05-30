انت الأن تتابع خبر الاحتلال يطلب من الأونروا إخلاء مقرها الرئيسي بالقدس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طلبت إسرائيل من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إخلاء مقرها الرئيس في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية في غضون شهر بداعي "استخدام الأرض دون موافقة دائرة أراضي إسرائيل".



وقال موقع "واينت" الإخباري الإسرائيلي، الخميس: "أبلغت سلطة أراضي إسرائيل وكالة أونروا أنه يجب على الوكالة مغادرة المبنى الذي كانت تستخدمه في القدس الشرقية ودفع عشرات الملايين من الشواقل (الدولار يساوي 3.70 شيقل) لإسرائيل كإيجار متأخر عن السنوات التي استخدمت فيها العقار".



ويعتبر مقر "أونروا" في حي الشيخ جراح المقر الرئيسي للوكالة.



وأضاف الموقع: "أعلن وزير الإسكان يتسحاق جولدكنوبف عن هذه الخطوة بعد ثلاثة أشهر من طلبه استكشاف إمكانية طرد الوكالة لأسباب سياسية وأمنية، وقد جاءت بعد العثور مؤخرا على المسار الذي من شأنه أن يسمح بالخطوة بداعي خرق الاتفاق التعاقدي الذي كان قائما".



وذكر إن المستشار القانوني لدائرة أراضي إسرائيل المحامي نيتسا تيتلباوم كتب في رسالة إلى أونروا، الأربعاء: "وفقا لتحقيقنا والمعلومات الحالية المتوفرة لدينا، فإنكم تحتجزون 36 دونما من ممتلكات دائرة أراضي إسرائيل في القدس، دون موافقتنا".



وأضاف تيتلباوم في رسالته: "دولة إسرائيل صادرت الأرض في عام 2006، وقد أقامت أونروا مبان عليها دون تصريح".