انت الأن تتابع خبر غالانت: المختطفون في رفح ولن نسلم المعبر لحماس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بحث وزير الجيش يوآف غالانت، مع نظيره الأميركي لويد أوستن الأربعاء، حول إعادة فتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



وذكر مكتب غالانت أنه أكد لأوستن أن إسرائيل لا تعارض فتح المعبر، لكنها لن توافق على نقل المسؤولية إلى حماس أو إلى عناصر مرتبطة بها.



ووفقًا لبيان وزارة الجيش الذي نقلته شبكة سي إن إن، فقد أطلع غالانت أوستن على القتال ضد حماس، وأكد أهمية العملية في رفح وأشار إلى أن هناك "معلومات محددة عن وجود مختطفين في المدينة .