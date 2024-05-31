انت الأن تتابع خبر الإحتلال يحاصر مستشفى جنين الحكومي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين، الخميس وحاصرت محيط مستشفى جنين الحكومي، فيما وقعت اشتباكات أسفرت حتى اللحظة بحسب مصادر طبية إلى إصابة ستة مواطنين بجروح .



وافادت وزارة الصحة بان 6 إصابات بجروح طفيفة إلى متوسطة تعاملت معها المستشفيات في جنين جراء عدوان الاحتلال على المدينة.



وذكرت مصادر اعلامية بأن اشتباكات متواصلة بين مقاومين وقوات الاحتلال في جنين.



وأفادت المصادر بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة ومخيمها من عدة محاور، مشيرة إلى أن طيران استطلاع الاحتلال حلّق بكثافة، وعلى علوّ منخفض، تزامنا مع الاقتحام.



ولفتت إلى أن "قوات الاحتلال تنتشر في محيط مستشفى ابن سينا بمدينة جنين، والجرافات تشرع في تدمير مخيمها" .