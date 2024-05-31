انت الأن تتابع خبر التوصل الى اتفاق مبدئي لإعادة فتح معبر رفح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت قناة كان العبرية مساء الخميس، بأن إسرائيل ومصر اتخذتا قرارا بفتح معبر رفح لغرض إدخال المساعدات الإنسانية .



وجاء القرار على خلفية ضغوط أميركية، حيث تم إغلاق المعبر بعد احتلاله من قبل الجيش الإسرائيلي في بداية الشهر، وأعلنت إسرائيل أن الجيش الإسرائيلي سيغادر المكان ويسمح بإعادة فتحه.



وتجري الآن دراسة مسألة المسؤولية عن تشغيل المعبر، ففي أوروبا والولايات المتحدة يرفضون قبول إدارة المعبر، وفي إسرائيل يميلون إلى السماح لعناصر فلسطينية غير مرتبطة بحماس بإدارة المعبر وفي الأسبوع المقبل سيكون هناك اجتماع بين إسرائيل والولايات المتحدة ومصر حول هذا الموضوع .