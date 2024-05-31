انت الأن تتابع خبر إدانة ترامب في محاكمته الجنائية في نيويورك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن القاضي خوان ميرشان، الذي يرأس محاكمة دونالد ترمب في نيويورك أن هيئة المحلفين توصلت إلى حُكم.

وفي أول محاكمة جنائية لرئيس أميركي سابق، قال القاضي "تلقينا مذكرة من هيئة المحلفين بأنهم وافقوا على حُكم" .



ووجد محلفو محكمة نيويورك ترمب مذنباً في جميع التهم الموجهة إليه بقضية تزوير وثائق مالية.



وخلال اليوم الثاني من المداولات، الخميس، استكملت هيئة المحلفين المؤلفة من 12 شخصاً (سبعة رجال وخمس نساء من نيويورك) وستة بدلاء، الاستماع إلى ثلاثة أجزاء من إفادة الناشر السابق لصحيفة ناشونال إنكوايرير ديفيد بيكر، وهو صديق ترمب، حول شراء قصص يمكن أن تكون ضارة عن ترمب بهدف عدم نشرها خلال الحملات الانتخابية عام 2016. ولا سيما أقواله عن اتصال هاتفي مع ترمب، وكذلك حول المناقشات بين شركة منظمة ترمب وشركة بيكر، في شأن مبلغ 150 ألف دولار دُفع لشراء قصة عارضة الأزياء السابقة لدى مجلة «بلاي بوي» كارين ماكدوغال عن علاقتها مع ترمب.



كذلك، أرادت هيئة المحلفين إعادة الاستماع إلى شهادة بيكر حول اجتماع رئيسي عقد في أغسطس (آب) 2015 في برج ترمب للاتفاق على خيوط المؤامرة. واستمع المحلفون إلى جزء مهم من شهادة محامي ترمب السابق مايكل كوهين حول الاجتماع نفسه .

وقد عرض المحامون مرافعاتهم النهائية، الثلاثاء الماضي، في قضية تضم 34 تهمة بحقه تتعلق بسجلات تجارية مزورة، وتستر على جرائم فدرالية خلال تمويل حملته الانتخابية لعام 2016.