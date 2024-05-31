انت الأن تتابع خبر المصائب تلاحقه .. نتنياهو يتعرض لخيبة أمل جديدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعرب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن خيبة أمله من قرار البيت الأبيض بعدم دعم فرض العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية التي تسعى إلى إصدار مذكرة اعتقال بحقه، ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وقالت القناة "13" العبرية إن نتنياهو أصيب خلال مقابلة أجراها مع برنامج "مورغان أورتاغوس شو" الذي ستبث كاملة في الولايات المتحدة يوم الأحد، بالدهشة وخيبة الأمل من أن إدارة بايدن قد تعارض فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ردا على طلب إصدار مذكرات الاعتقال.

وتأتي تصريحات نتنياهو على خلفية إعلان البيت الأبيض يوم الأربعاء أنه لن يدعم جهود الجمهوريين في الكونغرس لدفع العقوبات ضد محكمة لاهاي في موقف مخالف لما أعلنه وزير الخارجية أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي الذي وصف قرار المدعي العام في لاهاي بأنه "خاطئ تماما" وأعلن أن البيت الأبيض سيعمل مع الكونغرس لتعزيز العقوبات.

وقال نتنياهو في مقابلة مع المتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية خلال إدارة ترامب، أورتاغوس، إن "الولايات المتحدة أعلنت أنها ستدعم اقتراح فرض العقوبات".

وأضاف: "اعتقدت أن هذا لا يزال هو الموقف الأميركي؛ لأنه كان هناك إجماع بين الحزبين حول هذه القضية قبل أيام قليلة فقط.. والآن هناك علامة استفهام حول الأمر، وبصراحة أنا مندهش وخائب الأمل".

ودافع رئيس الوزراء عن نفسه أمام الاتهامات التي وجهت إليه بشأن منع إدخال المساعدات إلى غزة واستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين في القطاع.

وذكر الموقع الأميركي أنه حصل على مقتطف من تصريحات نتنياهو التي أعرب فيها عن خيبة أمله من الإعلان الأميركي.