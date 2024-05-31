انت الأن تتابع خبر مقتل جنديين إسرائيليين بغزة والاحتلال ينسحب من شمال غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة بعد عملية استمرت 20 يومان لم تتوقف فيها الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية.

وكانت قد كثّفت القوات الإسرائيلية من ضرباتها على مخيم جباليا، في عمليات وصفت بالأعنف منذ شهور.

كما انسحبت قوات الاحتلال من تل الزعتر ومشروع بيت لاهيا وبيت حانون وجميع مناطق شمال قطاع غزة.

وفي آخر التطورات، استهدفت مدفعية الاحتلال وطائراته المروحية شمال قطاع غزة.

واستشهد 3 فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف الاحتلال مركبة مدينة في شارع الحلو بمخيم النصيرات، وهم طارق وحمزة وعبد الرحمن درويش ويعملون في مجال الإغاثة الإنسانية.

كما استشهد 3 فلسطينيين بالإضافة إلى عدد من المصابين في غارة إسرائيلية على سيارة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدفت غارات إسرائيلية عنيفة وسط وشرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

هذا وأعلن جيش الاحتلال صباح الجمعة، مقتل ضابط برتبة لواء وجندي وإصابة آخر في المعارك بقطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان تحت بند سُمح بالنشر، إن النقيب أدار جبرائيل 24 عاماً من قيسارية، مقاتل في كتيبة الدوريات 6828، لواء البصالح (828)، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

وأضاف أن الرقيب يوناتان إلياس (يهوناتان إلياس) 20 عاماً من القدس، مقاتل في دورية جفعاتي، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

وأشار إلى أنه في الحادث الذي سقط فيه الرقيب جوناثان إلياس، أصيب ضابط قتالي من دورية جفعات بجروحخطيرة