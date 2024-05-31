انت الأن تتابع خبر للمرة الأولى .. الاحتلال يعلن عن عملية دقيقة وسط رفح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رغم التنديد الدولي، والحراك العالمي ضد العملية العسكرية في مدينة رفح جنوب غزة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي، هجومه على المدينة التي نزح اليها عشرات الآلاف من الفلسطينيين الباحثين عن منطقة آمنة.

وفي هذا السياق، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي للمرة الأولى أنه يعمل في وسط مدينة رفح، ووصف الهجوم ضد حماس هناك بأنه "دقيق ومبني على معلومات استخباراتية".

وزعم الجيش إن قوات من كتيبتي الكوماندوز وجفعاتي، العاملة في وسط رفح، عثرت على منصات إطلاق صواريخ وممرات أنفاق ومخابئ أسلحة تستخدمها حماس.

وفي مناطق أخرى من رفح، بما في ذلك الجزء الشرقي من المدينة وعلى طول ممر فيلادلفيا الذي يمتد على طول الحدود بين غزة ومصر، أفاد الجيش بأن قوات أخرى تابعة للفرقة 162 "عثرت على صواريخ بعيدة المدى وأسلحة ومعدات عسكرية إضافية".

وادعى الجيش انه "قتل عضو في قوة النخبة التابعة لحماس في غارة بطائرة بدون طيار، مبينا أنه تم تنفيذ ضربات ضد العديد من الأهداف في جميع أنحاء غزة خلال اليوم الماضي، بما في ذلك مستودعات الأسلحة والمباني التي تستخدمها الجماعات المسلحة.