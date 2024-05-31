انت الأن تتابع خبر إيران .. تسجيل 6 مرشحين حتى الآن للرئاسة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تم تسجيل حتى الآن 6 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية في إيران، خلفا للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.

وقال محسن إسلامي المتحدث باسم لجنة الانتخابات، إنه تم تسجيل 6 مرشحين حتى الآن وهم: محمد رضا صباغيان، ومصطفى كواكبيان، وعباس مقتدائى، وقدرتعلي حشمتيان، وسعيد جليلي، وعلي لاريجاني.



وفتح أمس الخميس باب الترشح للانتخابات الرئاسية في إيران، وسجل مصطفى كواكبيان كأول مرشح في قائمة الانتخابات، على أن يغلق الباب في 3 يونيو القادم.



بدوره، قال علي لاريجاني، أحد أبرز المرشحين، إن "أولويته ستكون رفع العقوبات عن إيران وحل المشاكل المعيشية".



وأعلنت إيران سابقا أنها ستجري الانتخابات الرئاسية في 28 يونيو المقبل، وذلك بعد مصرع رئيسي.



وكانت الرئاسة الإيرانية قد أعلنت في 20 مايو 2024، مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومسؤولين آخرين بتحطم مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.