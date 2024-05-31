انت الأن تتابع خبر الاحتلال يكشف سبب انسحاب الفرقة 98 من شرق جباليا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان الجمعة، انسحاب قوات الفرقة 98 بعد استكمال مهمتها في شرق جباليا، وذلك تمهيدًا للمراحل اللاحقة من القتال في قطاع غزة.

وبعد أن انتشلت جثث 7 محتجزين، أقر بأن جيش الاحتلال خاض معارك شرسة مع المقاومة الفلسطينية واشتباكات من مسافة صفر، مدعياً أنه قضى على المئات من عناصر المقاومة، وعثر على مئات الوسائل القتالية منها قطع السلاح، والعبوات الناسفة، والقنابل اليدوية، وأنواع الذخيرة وغيرها.