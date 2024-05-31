انت الأن تتابع خبر انتخابات رئاسية وقيادة وطنية .. رسالة مهمة من هنية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الجمعة، رسالة مهمة لمن يتحدث عما يُسمى اليوم التالي للحرب.

وقال هنية، إنهم لن يجدوا من الشعب الفلسطيني من يقبل بديلا عن المقاومة، مؤكداً أن المقاومة أبلغت الوسطاء من جديد أنه لا تنازل عن القواعد الراسخة لموقف الفصائل.

وأوضح أن القواعد هي وقف دائم للعدوان، وانسحاب الاحتلال من غزة، ورفع الحصار، وإعادة الإعمار، وصفقة مشرفة للتبادل.

وأكد هنية أنه يجب استثمار التضحيات والمتغيرات الكبيرة لصالح القضية الفلسطينية والمضي قدما نحو إنجاز مشروع التحرير والعودة، وفق تعبيره.

وأوضح أن مشروع التحرير يقوم على تشكيل قيادة وطنية موحدة في إطار منظمة التحرير وحكومة وفاق وطني بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وتابع أن مشروع التحرير يقوم أيضا على إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية وتشكيل مجلس وطني فلسطيني.