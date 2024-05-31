انت الأن تتابع خبر الحوثيون يستهدفون حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور دعما لغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الناطق العسكري باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الجمعة، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "آيزنهاور" في البحر الأحمر.



وأضاف أن "القوة الصاروخية والبحرية نفذت عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "آيزنهاور" في البحر الأحمر"، مؤكدا أنه "لن نتردد في الرد المباشر والفوري على أي عدوان، وضرب الأهداف الأمريكية والبريطانية، وأي مصدر للتهديد".



وأكد الناطق يحيى سريع أن "هذه العملية جاءت دعما لغزة وردا على العدوان على اليمن، ونفذت بعدد من الصواريخ المجنحة والبالستية وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة".



وأضاف أن الغارات الأمريكية البريطانية استهدفت مواقع مدنية كمبنى إذاعة الحديدة وخفر السواحل بميناء الصليف، حيث تضررت سفن تجارية"، مشيرا إلى أن "الغارات الأمريكية البريطانية استهدفت الأعيان المدنية، وهي انتهاك سافر القوانين الدولية وجريمة حرب مكتملة الأركان".



وشدد الناطق العسكري باسم الحوثيين على أن "جرائم العدوان الأمريكي البريطاني لن تثنينا عن أداء واجبنا الديني والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".



وكانت قناة "المسيرة" اليمنية التابعة للحوثيين أفادت اليوم بارتفاع حصيلة قتلى الغارات الأمريكية والبريطانية على محافظة الحديدة ليل الخميس الجمعة إلى 16 قتيلا و35 جريحا جراء الغارات.



وأعلن الجيش البريطاني أنه نفذ ليل الخميس الجمعة "عملية مشتركة" مع القوات الأمريكية تضمنت شن غارات ضد مواقع الحوثيين في اليمن بهدف "تقويض قدراتهم العسكرية".



بدورها، أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، أن "قواتها نفذت إلى جانب القوات المسلحة البريطانية ضربات ضد 13 هدفا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن دفاعا عن النفس"، وفق ما جاء في بيان.