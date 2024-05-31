انت الأن تتابع خبر مستشار رئيس الإمارات:سياسة احتواء إسرائيل فشلت ونتنياهو عنصري .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدث أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات عن الوضع المتأزم في قطاع غزة.



وقال قرقاش خلال جلسة حوارية في منتدى الإعلام العربي في مدينة دبي: إن سياسة الاحتواء مع حكومة بنيامين نتنياهو "العنصرية"، فشلت فشلا ذريعا.



وأضاف قرقاش: "رأينا أن سياسة الاحتواء هو احتواء إلى فترة معينة، وفي هذه الفترة أيضا لا يختفي الظلم ولا يختفي أيضا القهر ولا يختفي العنف، ولكن سرعان ما نجد أن هناك تجدد في الاشتباكات خاصة مع وجود حكومة اسرائيلية عنصرية يمينية".



وقال قرقاش خلال الجلسة: "الناحية الثانية هي الجانب السياسي، قضية الاحتواء انتهت، وبالتالي لابد حقيقة من تحديد خطوات لإحياء حق قيام الدولة الفلسطينية".