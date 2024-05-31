انت الأن تتابع خبر أسيرة إسرائيلية تدعو الشعب الإسرائيلي بالثورة على نتنياهو .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت كتائب القسام التابعة لحركة حماس فيديو لأسيرة إسرائيلية تخاطب الشعب الاسرائيلي بالضغط لإرجاعها الى البيت.



وقالت الأسيرة: أنا في سجن القسام منذ أكثر من 237 يوما ولا أدري متى سأبقى حتى أعود إلى بيتي، وأخشى أن يكون مصيري وزملائي في الأسر كروان أراد.



وخاطبت الشعب الاسرائيلي، هل أصبحتم أعضاء في حكومة نتنياهو وغالانت وغانتس، داعية إياهم الى النزول الى الميادين والساحات والثورة على حكومة نتنياهو ومجلس الحرب للإطاحة بهم وعمل صفقة تبادل لعودتها وزملائها في الأسر.





وقالت:لا تجعلوا مصيرنا في يد نتنياهو ومجلس الحرب أنقذونا الشعب يجب أن يقرر .



