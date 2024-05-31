انت الأن تتابع خبر محاضرة تتحول لاحتجاج ضد وزير خارجية الدنمارك بجامعة كوبنهاغن .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال إعلام دنماركي إن طلابا متظاهرين مؤيدين لفلسطين عطلوا كلمة لوزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن، بجامعة كوبنهاغن، وهتفوا بوقف إطلاق النار في غزة ورفعوا العلم الفلسطيني.



ووثق مقطع فيديو لحظة مقاطعة الطلاب، لحديث وزير الخارجية الدنماركي في جامعة كوبنهاغن، وإطلاقهم هتافات بوقف إطلاق النار في غزة ورفعهم العلم الفلسطيني، في حين يقف راسموسن مكتوف الأيدي.



واتهم الطلاب الحكومة الدنماركية بالتواطؤ في الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة، واعترضوا على تصديرها الأسلحة إلى إسرائيل.