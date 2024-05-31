انت الأن تتابع خبر بايدن:إسرائيل عرضت مقترحا شاملا لوقف إطلاق النار بغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الرئيس الأميركي جو بايدن:إن إسرائيل عرضت مقترحا شاملا بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى.

وأضاف بايدن في خطابه بشأن الشرق الأوسط اليوم الجمعة: إن المقترح الإسرائيلي هو خارطة طريق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وتم نقله من قطر إلى حماس.

ودعا بايدن، كافة الاسرائيليين إلى قبول هذا المقترح، قائلا إن فكرة الانتصار الشامل ستؤدي إلى أن تعلق اسرائيل في غزة وتستنفد قدراتها العسكرية والبشرية والاقتصادية، كما أنه لن يعيد الأسرى إلى بيوتهم، ولن يُلحق هزيمة دائمة بحماس، ولن يأتي لإسرائيل بالأمن والأمان.

واوضح ان المقترح الإسرائيلي يتضمن عودة الفلسطينيين في غزة إلى منازلهم.

وأشار الى انه في المرحلة الثانية يتم تبادل كل الأسرى الأحياء بما في ذلك الجنود الإسرائيليون، وفي المرحلة الثالثة ستكون هناك خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة.

وأكد أن إسرائيل تريد ضمان عدم قدرة حماس على تنفيذ هجوم آخر على غرار 7 أكتوبر، وحث القيادة الإسرائيلية على أن تقف وراء مقترح الصفقة الجديد.

ويتضمن المقترح الإسرائيلي يتضمن وقفا للأعمال القتالية لستة أسابيع في المرحلة الأولى، بحسب بايدن.

واوضح ان الاتفاق سيسمح لإسرائيل بالاندماج في المنطقة والتوصل لاتفاق تطبيع تاريخي مع السعودية.

وقال:إذا رفضت حماس المقترح الإسرائيلي الجديد فإن إسرائيل ستواصل حربها في غزة.

واضاف:هناك مخاطر أن تزيد عزلة إسرائيل على مستوى العالم وهذه الصفقة ستعيد الرهائن والسلام للإسرائيليين.

كما أكد ان أميركا ستساعد في صياغة حل للوضع على الحدود اللبنانية.