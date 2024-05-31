انت الأن تتابع خبر هنية من بيروت:أبلغنا الوسطاء أننا لن نتنازل عن مطالبنا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: إن إسرائيل فشلت بتحقيق أهدافها في غزة بفعل المقاومة وصمود الشعب، مؤكدا أن حماس أبلغت الوسطاء تمسكها بموقفها وعدم التنازل عن مطالبها.



وأضاف هنية خلال المؤتمر القومي العربي الثالث والثلاثين في العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان "دورة طوفان الأقصى": أن "المقاومة الإسلامية في لبنان تقف اليوم مساندة لغزة"، مشيرا إلى أن "عملية "طوفان الأقصى" رفعت القضية الفلسطينية إلى مستوى غير مسبوق وفتحت الباب للاعتراف بالدولة الفلسطينية".



وقال هنية إن "الكيان فشل في تحقيق أهدافه وذلك بفضل الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة"، وأضاف: "الكيان فشل في قوة ردعه وفي إرهابه الفكري بفضل طوفان الأقصى".



وأكد هنية ان "المقاومة أبلغت الوسطاء من جديد أنها لن تتنازل عن مطالبها، وهي متمسكة بموقفها المتمثل بوقف العدوان وانسحاب الاحتلال وإعادة الإعمار وصفقة تبادل الأسرى".



واعتبر هنية أن "الاحتلال يستخدم المفاوضات لاستمرار عدوانه على شعبنا لذلك فإن فصائل المقاومة لا تقبل بأن تكون جزءا من هذه المناورات".



وشدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على أن "استثمار هذه المعركة يتطلب موقفا عربيا وتحركا جماهيريا لاستنهاض حركة مناهضة للتطبيع".



كلام هنية، يأتي بينما دخلت الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة يومها الـ238، على وقع استمرار القصف الإسرائيلي لمختلف مناطق القطاع، وفي ظل عملية عسكرية يقول الجيش الإسرائيلي إنها محدودة في مدينة رفح جنوب القطاع، المكتظة بأكثر من 1.3 مليون نسمة، وسط انتقادات دولية وأممية.



في غضون ذلك، تشهد جبهة جنوب لبنان تصعيدا يوميا يتمثل بغارات جوية إسرائيلية، يقول الجيش الإسرائيلي إنها تستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله، فيما يشن الحزب هجمات صاروخية وبمسيرات على قواعد تابعة للجيش الإسرائيلي عند حدود لبنان الجنوبية.



وأعلن حزب الله في وقت سابق أن جبهة جنوب لبنان هي "جبهة مساندة لغزة"، مؤكدا أنه لن يكون هناك وقف للنار على جبهة لبنان ما لم يحدث ذلك في غزة.