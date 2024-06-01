انت الأن تتابع خبر مسؤول أميركي: إسرائيل ودول عربية لن تسمح لحماس بإعادة التسلح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مسؤول رفيع بالإدارة الأميركية، ان رسالة الرئيس جو بايدن واضحة بوجود خريطة طريق وهي الأفضل لإنهاء الصراع.

وأشار إلى ان بايدن اهتم بطرح تفاصيل الاتفاق لكي لا يغير من لا يريدون انتهاء الحرب ما جاء فيه.

وقال: لا أعتقد أن هذا المقترح كان ممكنا قبل 3 أشهر وخريطة الطريق نوقشت بالتفصيل، وهذا الاتفاق يتطابق مع ما وافقت عليه حماس في السابق مع تعديلات بسيطة.

وتابع المسؤول الأمريكي: حماس قالت إنها تود وقف إطلاق النار وهذا المقترح هو طريقهم الوحيد لإثبات ذلك.

وأضاف: واثقون من إمكانية التحرك للمرحلتين الثانية والثالثة متى توقف إطلاق النار بالمرحلة الأولى، مؤكدا ان دول عربية وعالمية وإسرائيل لن تسمح لحركة حماس بإعادة التسلح.

وقال المسؤول الأمريكي، ان بايدن طالب قادة إسرائيل بالتمسك بالمقترح رغم الضغوط التي قد يتعرضون لها، وآن الأوان لرفع الصوت عاليا ومطالبة الطرفين بالموافقة على الاتفاق، ونعلم ما يحدث في رفح وأماكن تجمع القوات الإسرائيلية ونراقب ذلك عن كثب.