انت الأن تتابع خبر وصلت إلى 51 .. دولة عربية تسجل أعلى درجة حرارة بالعالم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت منطقة الجهراء بالكويت الجمعة، أعلى درجة حرارة على مستوى العالم بواقع 51 درجة مئوية، بحسب خبير الأرصاد الجوية الكويتي فهد العتيبي.

وأوضحت إدارة الأرصاد الجوية أن مدينة الكويت سجلت 49 درجة، ومنطقة العبدلي 50 درجة، والجهراء 51 درجة، وفق ما ذكرته صحيفة "الراي" الكويتية.

وأفاد موقع "الجريدة" الكويتي بأن مؤشر الأحمال الكهربائية تجاوز ظهر يوم الجمعة حاجز الـ16 ميغاواط ليبيغ 16141 ميغاواط، بسبب ارتفاع درجات حرارة الطقس.