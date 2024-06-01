انت الأن تتابع خبر استشهاد الصحفية علا الدحدوح بقصف منزلها في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد الصحفية عُلا الدحدوح، جراء قصف الاحتلال منزلها، السبت، في شارع الجلاء بمدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال استهداف الصحفيين في القطاع، حيث استشهد أكثر من 100 صحفي في قطاع غزة، منذ بدء العدوان.

وأوضحت منظمة مراسلون بلا حدود أنها تقدمت إلى محكمة العدل الدولية ثالث شكوى إلى بشأن استهداف صحفيين في غزة بعد شكوى أولى في 31 أكتوبر/تشرين الأول وأخرى في 22 ديسمبر/كانون الأول.

ولفتت المنظمة إلى أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2222 بشأن حماية الصحفيين في زمن الحرب -والذي اعتمد قبل 9 سنوات- يؤكد على أهمية "محاكمة ومعاقبة جرائم الحرب ضد الصحفيين".