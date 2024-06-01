انت الأن تتابع خب تخريب ومواجهات وإصابات برصاص الاحتلال .. تطورات الأوضاع بالضفة روالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته اقتحام مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وتظهر مقاطع الفيديو التي نشرتها منصات محلية فلسطينية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدمير قوات الاحتلال وتخريبها ممتلكات المواطنين، فضلا عن تجريفها شوارع المخيم.

في حين وثقت مقاطع أخرى آثار الخراب بالمخيم، فضلا عن تصاعد ألسنة الدخان إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بعبوات محلية الصنع.

كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بارتفاع عدد المصابين برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهات في مخيم بلاطة إلى 3 أشخاص.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية باستهداف مقاومين جرافةً إسرائيلية بعبوة ناسفة محلية الصنع في المخيم.

من ناحية ثانية، ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن شابا فلسطينيا أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها مخيم بلاطة شرقي نابلس في الضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية أقصى شمال الضفة الغربية.