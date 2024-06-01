انت الأن تتابع خبر اشتداد القصف بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي .. آخر التطورات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انفجرت صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء بلدتي ميس الجبل وحولا جنوبي لبنان.

وأصيب شخصان في غارة إسرائيلية على بلدة مجدل سلم جنوبي لبنان.

وقال حزب الله إنه نفّذ هجوما بمسيّرات على تجمع لضباط وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي من الفصيل المدرع شمال ثكنة يفتاح، معلنا تحقيق إصابات.

كما أُطلقت صواريخ من جنوب لبنان باتجاه موقع إسرائيلي في الجليل الأعلى.

ودوت صفارات الإنذار في شتولا ونتوعا في الجليل الأعلى نتيجة إطلاق القذائف الصاروخية من لبنان.

هذا وقال حزب الله اللبناني في بيان منفصل، إن مقاتليه استهدفوا موقع البغدادي الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية وحققوا إصابة مباشرة.

ودوت صفارات الإنذار في جبل الشيخ والمالكية وديشون ويفتاح في الجليل للاشتباه في تسلل مسيرة.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان على موقع إكس: طائراتنا الحربية قصفت مواقع "هامة" لحزب الله في عين قانا وحميلة وعدلون بلبنان، وقصفت نقطة مراقبة لحزب الله في طير حرفا ومباني عسكرية في الجبين والخيام جنوبي لبنان.