انت الأن تتابع خبر عدد الفلسطينيين الذين لقوا حتفهم بمراكز الاحتجاز في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن 36 شخصا من قطاع غزة لقوا حتفهم في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وبحسب 100 شهادة لمعتقلين فلسطينيين من غزة، مفرج عنهم من السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، أبرز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان 42 شكلًا من أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة ضد المعتقلين من غزة.

وأبرز الأورومتوسطي في وقت سابق تعرض المعتقلين الفلسطينيين للاحتجاز وتمديد الاحتجاز دون عرضهم على الجهات القضائية أو أي من الإجراءات القانونية الواجبة، على نحو يخالف القوانين الدولية ذات العلاقة، حيث كانوا يُحتجزون ويعذبون في قواعد عسكرية ومنشآت احتجاز إسرائيلية، بما في ذلك محتجزات سرية وغير رسمية، وتحديدًا تلك المقامة قرب حدود قطاع غزة.