انت الأن تتابع خبر تسمية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك وليًا لعهد الكويت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، السبت، أمرًا أميريًا بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليًا للعهد، وقبل هذا المنصب عيّن الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، رئيسًا لمجلس الوزراء، ويعد ثامن شخصية تتولى هذا المنصب منذ عام 1962.

والشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح من مواليد الكويت عام 1953.

حصل على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت عام 1977.

التحق الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح بوزارة الخارجية عام 1978 بدرجة ملحق دبلوماسي من 1978 إلى 1983.

التحق بوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة بين عامي 1983 و1989.

خلال الفترة من 1995 إلى 1998 عمل الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح سفيرًا للكويت لدى السعودية ومندوبًا للبلاد لدى منظمة المؤتمر الإسلامي.

عام 1998 حصل على وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى

في عام 1998 صدر مرسوم بتعيينه رئيسًا لجهاز الأمن الوطني بدرجة وزير.

في يوليو عام 2006 عين وزيرًا للشؤون الاجتماعية والعمل ثم وزيرًا للإعلام في مايو 2008 ويناير 2009.

عام 2011 تسلم الشيخ صباح الخالد حقيبة وزارة الخارجية.

في فبراير 2012 عين نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

في ديسمبر عام 2012 أعيد تعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للخارجية.

في يناير عام 2014 صدر المرسوم الأميري بتعيينه نائبًا أولا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للخارجية.

أعيد توليه ذات الحقيبة الوزارية في ديسمبر 2016، وفي ديسمبر 2017 عين نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للخارجية.