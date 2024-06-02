انت الأن تتابع خبر شهيد برصاص الاحتلال في أريحا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد مساء السبت، الطفل الفلسطينيّ أحمد أشرف وليد حميدات (16 عامًا) وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر جنوبيّ أريحا.

ونقلت (وفا)، أنّ قوات الاحتلال، اقتحمت المخيم، واطلقت النار على طفلين، أثناء تواجدهما قرب المقبرة الغربية في المخيم. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأنّ قوات الاحتلال منعت طواقمه من الوصول إلى المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة لهما، قبل اعتقالهما من المكان.

وفي وقت لاحق، أعلن الهلال الاحمر، أن طواقمه تسلمت من قوات الاحتلال جثمان الشهيد الطفل حميدات على أحد الحواجز العسكرية جنوب المدينة، وجاري نقله لمستشفى أريحا الحكومي، فيما بقي المصاب الآخر وهو الطفل محمد موسى البيطار (17 عامًا) محتجزًا لدى الاحتلال، ولا تتوفر معلومات عن حالته الصحية.

ومنذ السابع من اكتوبر 2023، استشهد 520 فلسطينيًا بينهم 130 طفلًا، وأصيب 5 آلاف آخرين في الضفة الغربية بما فيها القدس.