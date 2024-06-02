انت الأن تتابع خبر مصادر: اجتماع مصري إسرائيلي أميركي بالقاهرة لبحث فتح معبر رفح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من المنتظر أنْ تستضيف مصر، الأحد، اجتماعًا مع دولة الاحتلال الإسرائيليّ والولايات المتحدة لبحث إعادة فتح معبر رفح الحدودي مع غزة، وفق ما أعلنت قناة القاهرة الإخبارية.

ونقلت القناة عن مسؤول رفيع المستوى أنّ "القاهرة متمسكة بمطلب الانسحاب الإسرائيلي الكامل من معبر رفح بين مصر وغزة" والذي يعد منفذًا رئيسيًا للمساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني الذي دمّرته الحرب.

وأوضح المسؤول أنّه "من المزمع عقد اجتماع مصري أمريكي إسرائيلي (الأحد) في القاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح في ظل تمسك مصر بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من المنفذ".

وقالت هيئة البث الإسرائيليّة، مساء السبت، إنّ وفدًا أمنيًا إسرائيليًا سيتوجه الأحد، إلى القاهرة لمناقشة إعادة فتح معبر رفح الحدودي مع غزة بهدف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وأضافت أنّ الوفد سيعقد اجتماعات أمنية مع مسؤولين مصريين وأمريكيين في القاهرة.

والخميس، كانت ادعت هيئة البث الإسرائيلية أنّ القاهرة وتل أبيب اتفقتا بشكل مبدئيّ على إعادة فتح معبر رفح لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، فيما نفى مصدر مصري بارز صحة تلك الأنباء.



