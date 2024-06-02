انت الأن تتابع خبر استهداف آليات وجنود الاحتلال .. بيانات مهمة من المقاومة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت سرايا القدس، إنها استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفتين من نوع "آر بي جي" جنوب مدرسة خولة برفح، مؤكدة اشتعال النيران في تلك الدبابة.

كما أعلنت في وقت سابق أنها قصفت بقذائف الهاون جنود وآليات الاحتلال المتوغلة في منطقة البراهمة غرب مخيم يبنا بمدينة رفح، وسط استمرار الاشتباكات في المنطقة.

من جانبها، أعلنت كتائب القسام أنها قصفت مقر قيادة الجيش الإسرائيلي في محور نتساريم بمنظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114 ملليمترا.

وأضافت أنها استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" بمحيط الكلية الجامعية جنوب حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وقالت القسام، إن مقاتليها استهدفوا جرافتين عسكريتين من نوع "دي 9" بقذيفتي تاندوم في شارع بوابة صلاح الدين بمدينة رفح جنوبي القطاع.