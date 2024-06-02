انت الأن تتابع خبر مجلس الحرب يوافق على تبادل الأسرى ويرفض وقف القتال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شبكة سي بي إس، نقلا عن مسؤول في تل أبيب، بأن مجلس الحرب ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وافقا على مقترح التبادل لكنهما ينتظران رد حماس.

وقال المسؤول، إن تل أبيب لن توافق على وقف دائم لإطلاق النار دون إعادة كل المحتجزين وتدمير قدرات حماس.

وأشار إلى أن تصريحات نتنياهو تؤكد أنه لن يوافق على وقف دائم لإطلاق النار دون استيفاء الشروط.

وفي وقت سابق قال نتنياهو إن تل أبيب تتمسك في إطار الاقتراح الجديد بالقضاء على حماس قبل وقف دائم لإطلاق النار، بحسب تعبيره.



وزعم نتنياهو أن شروط تل أبيب لوقف العدوان على غزة لم تتبدّل، مشيرا إلى التمسك "بالقضاء على قدرات حماس العسكرية" فضلا عن إطلاق المحتجزين، "وضمان أن غزة لم تعدّ تشكّل تهديداً" لإسرائيل، بحسب بيانه.

وأضاف "بموجب المقترح، ستواصل تل أبيب التمسك بتلبية هذه الشروط قبل أن يدخل وقف دائم لإطلاق النار حيز التنفيذ".

وأوضح نتنياهو في البيان أنه بموجب المقترح "ستواصل تل أبيب عزمها على استيفاء هذه الشروط قبل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وشدد أن "موافقة تل أبيب على وقف دائم لإطلاق النار قبل استيفاء هذه الشروط أمر غير مقبول".