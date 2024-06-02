انت الأن تتابع خبر انتهاء الاجتماع المصري الأميركي الإسرائيلي .. وهذه شروط مصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وسائل إعلام مصرية، عن مصدر رفيع، انتهاء الاجتماع الثلاثي المصري الأميركي الإسرائيلي في القاهرة.

وقالت وسائل الإعلام ان مصر تمسكت بموقفها بشأن ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من معبر رفح حتى يعاد تشغيله.

كما أكد أن الوفد الأمني المصري على مسؤولية إسرائيل الكاملة عن عدم دخول مواد الإغاثة و المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

ولفت إلى أن الوفد المصري تمسك بضرورة العمل الفوري لإدخال ما لا يقل عن 350 شاحنة مساعدات للقطاع يوميا تشمل المواد اللازمة كافة سواء غذائية أو طبية أو وقود.