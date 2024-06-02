انت الأن تتابع خبر استدعاء السفير الصيني بطهران على خلفية الجزر الإماراتية المحتلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الأحد، أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت السفير الصيني لدى طهران؛ للاحتجاج على بيان صيني إماراتي يتعلق بمزاعم إيران بشأن الجزر الإماراتية المحتلّة، وكانت طالبت الإمارات بحل قضية الجزر الثلاث؛ طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، المحتلّة من إيران منذ 1971 عبر المفاوضات الثنائية أو التحكيم الدولي.

ونقلت رويترز عن وسائل إعلام إيرانية أن إيران "عبّرت للسفير الصيني في طهران عن اعتراضها على دعم الصين مطالبات لا أساس لها، في بيان مشترك بين الإمارات والصين".

وزعمت الخارجية الإيرانية أن الجزر الثلاث "جزء لا يتجزأ من أرض البلاد، وطالبت الصين بتعديل موقفها بشأن هذه القضية".

وفي يوليو من العام الماضي، استدعت إيران السفير الروسي؛ احتجاجاً على بيان وزاري خليجي روسي أكد دعم مبادرة إماراتية للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث، من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية.واستدعت إيران القائم بأعمال السفارة الروسية مرة أخرى في ديسمبر الماضي، بعد البيان الختامي لـ"منتدى التعاون العربي الروسي" في مدينة مراكش، والذي جدد دعم تلك الدول للمبادرة الإماراتية.