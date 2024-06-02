انت الأن تتابع خبر المالديف تمنع دخول الإسرائيليين إلى أراضيها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قرّرت دولة المالديف، منع الإسرائيليين من دخول أراضيها، وفق ما أفادت الرئاسة، الأحد، معلنة عن مسيرة وطنية "تضامنًا مع فلسطين"، وتشتهر جزر المالديف وهي جمهورية مسلمة صغيرة تضم أكثر من ألف جزيرة مرجانية ذات موقع استراتيجي، بشواطئها الرملية البيضاء المنعزلة وذات المياه الفيروزية وقطاعها السياحي المزدهر.

وقال متحدث باسم الرئاسة إنّ الرئيس محمد مويزو "قرر فرض حظر على جوازات السفر الإسرائيلية"، بدون إعطاء تفاصيل بشأن موعد دخول القرار الجديد حيّز التنفيذ، كذلك أعلن مويزو عن حملة وطنية لجمع التبرعات بعنوان "المالديفيون يتضامنون مع فلسطين".

وكانت المالديف قد رفعت حظرًا كان مفروضًا على السياح الإسرائيليين في أوائل تسعينات القرن الماضي، ومضت قدمًا نحو استئناف العلاقات في العام 2010.