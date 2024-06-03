انت الأن تتابع خبر ارتفاع عدد جرحى جيش الاحتلال بغزة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت صحيفة "هآرتس" العبرية، الأحد، نقلاً عن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 46 عسكريًا إسرائيليًا في معارك غزة منذ يوم الخميس الماضي، وأشارت الصحيفة إلى أنّ أربعةً منهم حالتهم خطيرة.

وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات المعلنة لضباط وجنود جيش الاحتلال، منذ بداية العدوان، في 7 أكتوبر 2023 إلى 3 آلاف و654، فيما بلغت الحصيلة المعلنة للقتلى من العسكريين، وفق بيانات الجيش المنشورة على موقعه الإلكتروني الرسمي 638 من ضمنهم 284 منذ اجتياح القطاع برًا.





