انت الأن تتابع خبر مصادر عبرية: تل أبيب قبلت بمعظم الخطوط العريضة التي طرحها بايدن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكرت هيئة البث بدولة الاحتلال الإسرائيليّ، مساء الأحد، أنّ تل أبيب قبلت بمعظم الخطوط العريضة لمقترح صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضافت أن المقترح يتضمن إطلاق سراح النساء والمدنيين أولًا ثم الجنود، وبعد إطلاق الأسرى الأحياء، يتم تسليم جثامين الأسرى القتلى، كما وافقت دولة الاحتلال، حسب الهيئة، على تمديد الهدنة لأكثر من 6 أسابيع، حتى يتم الاتفاق على هدوء مستدام، ووفق هيئة البث، ستتم في المرحلة الثانية من الصفقة مناقشة أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم.

وعلى عكس ما جاء في خطاب بايدن، قال مكتب رئيس وزراء إسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الأخير "يُصر على عدم إنهاء الحرب على قطاع غزة إلا بعد تحقيق جميع أهدافها".

وقالت الولايات المتحدة، الأحد، إنه إذا قبلت حماس بخطة الهدنة المتعددة المراحل في غزة والتي أعلنها الرئيس جو بايدن، فإنها تتوقع أن تحذو (إسرائيل) حذوها.

وصرّح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي بالقول: "لدينا كل التوقعات أنه إذا وافقت حماس على المقترح، كما نقل إليها، وهو مقترح إسرائيلي، فإن (إسرائيل) ستقول نعم"، وأضاف كيربي أنّ "الاتفاق الإطار تم نقله إلى حماس مساء الخميس بتوقيت واشنطن، ونحن ننتظر ردًا رسميًا من حماس".

من جهتها، أعلنت حركة حماس في رد فعلها الأولي أنها "تنظر بإيجابية إلى الخطة المقترحة"

